La sesión en Diputados, la definición de la Sala Acusadora y el ingreso de proyectos en comisiones marcan este jueves 16 de abril una jornada clave en la Legislatura de San Juan, donde el cuerpo retomará la actividad tras el mensaje anual del gobernador Marcelo Orrego y avanzará en decisiones centrales para el funcionamiento institucional.

Luego del cuarto intermedio dispuesto tras el discurso del mandatario provincial, la Cámara de Diputados retomará la Primera Sesión ordinaria a partir de las 9 horas. El reinicio se da en un contexto de expectativa política, ya que se pondrán en marcha mecanismos constitucionales y reglamentarios que definen la dinámica legislativa del año.

Uno de los puntos centrales será la organización interna para el tratamiento de eventuales juicios políticos, un paso obligatorio que se realiza en la primera sesión de cada período ordinario.

Definición de la Sala Acusadora

De acuerdo a la normativa vigente, la Cámara debe dividirse por sorteo en dos salas. Cada una elegirá a su presidente, mientras que la Sala Acusadora tendrá además la responsabilidad de designar a los integrantes de la Comisión de Investigación.

Este procedimiento, establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno, es clave porque determina cómo se tramitarán los procesos institucionales más sensibles dentro del ámbito legislativo.

Además, durante la jornada se deberá definir al diputado suplente que representará a la Cámara en las audiencias públicas convocadas por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, en reemplazo de Carlos Jaime Quiroga.

Ingreso de proyectos y acuerdos clave

En paralelo, se dará lectura al ingreso de una amplia batería de iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas se destacan acuerdos de cooperación vinculados a minería, desarrollo humano, energía y salud, además de convenios con municipios y organismos académicos.

También figura la propuesta de derogación parcial del sistema de participación abierta democrática y modificaciones al estatuto de los partidos políticos, junto con la presentación de los presupuestos plurianuales para los próximos años.

Estas iniciativas serán giradas a distintas comisiones para su análisis, en lo que representa el primer paso formal dentro del proceso legislativo.

Iniciativas legislativas y pedidos sociales

A la par de los proyectos oficiales, ingresaron propuestas impulsadas por diputados de distintos bloques, que abarcan desde salud, educación y seguridad hasta desarrollo económico, género y turismo.

Entre los temas sobresalen la creación de programas para el abordaje del autismo, la promoción de la economía social, la implementación de campañas de concientización y la generación de nuevos organismos provinciales.

También se suman planteos de instituciones, municipios, organizaciones sociales y ciudadanos particulares, que ponen sobre la mesa demandas vinculadas a infraestructura, educación, transparencia y actividad minera.