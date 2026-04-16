El cannabis de Canme llegará gratis a los hospitales públicos de San Juan

El cannabis medicinal producido por la empresa estatal CanMe San Juan S.E. dará un paso clave en San Juan: comenzará a llegar a hospitales públicos y será entregado de manera gratuita a pacientes que lo requieran bajo prescripción médica. Así lo confirmó el presidente de la firma, el doctor Gonzalo Campos, en diálogo con Radio Sarmiento.

“Esto se va a dar en los próximos 15 días seguramente”, adelantó el funcionario, al referirse al inicio de la provisión en centros de salud provinciales.

Acceso gratuito a través del sistema público

La incorporación del aceite de cannabis al sistema sanitario implica que los pacientes podrán acceder sin costo a este tratamiento una vez que esté disponible en las farmacias hospitalarias. “Cuando esté incorporado dentro de las divisiones farmacia de los hospitales descentralizados lo van a poder hacer”, explicó Campos.

El esquema prevé que sean los propios médicos quienes indiquen el tratamiento y gestionen el suministro a través de los circuitos habituales. “En la medida que los médicos vayan determinando los pedidos (…) se va a retomar el pedido correspondiente a la empresa”, señaló.

El Hospital Rawson, el primero en implementarlo

El plan comenzará en el Hospital Rawson, que sería el primer efector en contar con este tipo de tratamiento dentro de su vademécum. “Exactamente”, respondió Campos al ser consultado sobre este punto.

Además, ya se proyecta la expansión hacia otros centros de salud, como el Hospital Marcial Quiroga y el Hospital Julieta Lanteri. “Esto va a seguir con el Hospital Marcial Quiroga y por ende con todos los hospitales periféricos también de la provincia”, aseguró.

Para qué patologías se utilizará

El titular de CANME detalló que el CBD tiene múltiples aplicaciones terapéuticas. “Es un excelente anticonvulsivante y antiinflamatorio”, afirmó.

Entre los principales usos, mencionó el tratamiento de la epilepsia refractaria, el dolor crónico, la ansiedad, los trastornos del sueño y algunas condiciones del espectro autista en etapas iniciales. “Puede ser utilizado en pacientes pediátricos y en pacientes jóvenes”, precisó.

Qué es CANME y cómo produce cannabis medicinal

CanMe San Juan S.E. es una sociedad del Estado dedicada al desarrollo científico, cultivo y producción de cannabis con fines medicinales y terapéuticos en la provincia. Su producto principal es el aceite Canme CBD10 (cannabidiol al 10%), autorizado para la venta en farmacias del Gran San Juan. Además, desde abril de 2026 se anunció el lanzamiento de un envase de mayor volumen y su distribución gratuita en hospitales públicos para pacientes con epilepsia refractaria.

La empresa se destaca por ser la primera y única del país con certificación de producción orgánica de cannabis medicinal, lo que garantiza cultivos sin agroquímicos. En cuanto al control de calidad, opera un laboratorio en conjunto con el INTA para el análisis de resinas, aceites y material vegetal, disponible también para profesionales y público general.

Producción local y expansión

Los cultivos de CanMe están ubicados en el departamento Sarmiento, mientras que el laboratorio de extracción funciona en Rivadavia, dentro del predio del Hospital Julieta Lanteri.

En paralelo, la empresa avanza en la ampliación de su oferta. “En los próximos dos a tres meses vamos a tener disponible el CBD al 10% en envase de 30 ml”, indicó Campos, y remarcó que será “un 20% más económico” que productos similares.

También confirmó que la distribución crecerá significativamente: de 11 farmacias actuales pasará a más de 150 puntos de venta tras un acuerdo de exclusividad.

Camino a la cobertura por obra social

Otro de los ejes en gestión es la incorporación del cannabis medicinal al vademécum de la Obra Social Provincia. “Hace 12 días que el expediente ha ingresado (…) tenemos el visto bueno del interventor y del ministro”, señaló.

No obstante, advirtió que los tiempos administrativos pueden demorar la implementación: “Siempre hablo de administrar las ansiedades (…) pronto lo vamos a poder incorporar”.

Con este avance, San Juan se posiciona como una de las provincias pioneras en integrar el cannabis medicinal al sistema público de salud, garantizando acceso gratuito y ampliando las alternativas terapéuticas para la población.