El frizz es un problema habitual cuando cambia el clima pero existen hábitos simples para mantener un cabello suave y brillante. Esta situación ocurre generalmente por la humedad o la resequedad de la fibra capilar que pierde hidratación y absorbe el agua del ambiente generando un volumen descontrolado. Inspirarse en la imagen de Nicole Neumann sirve de referencia porque ella luce una cabellera prolija con movimiento natural incluso durante los días más húmedos.

La hidratación correcta constituye el paso inicial ya que el pelo humectado tiene menos tendencia a encresparse. Es clave utilizar acondicionador después de cada lavado para sellar la cutícula y sumar una mascarilla nutritiva una vez por semana. Respecto al secado se debe evitar frotar con la toalla y en su lugar presionar suavemente para quitar el excedente de agua usando telas de microfibra o algodón. Además se recomienda dejar secar al aire siempre que sea posible.

Diversos productos ayudan a controlar el problema como la aplicación de gotas de aceite capilar en medios y puntas para aportar brillo. También se pueden utilizar sérums específicos junto con cremas para peinar livianas o artículos hidratantes sin enjuague. Otros hábitos que marcan la diferencia son no lavar con agua muy caliente y evitar el cepillado de cabellos ondulados cuando están secos. Para esos casos conviene emplear peines de dientes anchos y reducir el uso de planchas o secadores.

Estos métodos funcionan porque una cutícula sellada y bien hidratada absorbe menos humedad exterior permitiendo que el pelo se mantenga más prolijo. El detalle que transforma la apariencia es una melena ordenada y saludable que no requiere demasiado peinado previo. Mediante cuidados diarios constantes se puede lograr un manejo sencillo de la cabellera todos los días.