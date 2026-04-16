Revelaron cómo está de salud Luis Brandoni tras ser internado de urgencia

La actividad teatral de la obra Quien es quien llego a su fin de manera abrupta tras las complicaciones de salud de sus protagonistas. El actor Luis Brandoni, de 85 años, sufrió una caída doméstica el pasado sábado y fue trasladado al Sanatorio Güemes, donde permanece internado para controlar un hematoma que están monitoreando.

Carlos Rottemberg dio detalles sobre el estado actual del artista y señaló que "Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Antes ya se habían suspendido las funciones por una dolencia de Soledad Silveyra. Por eso desde el viernes está detenida la temporada".

Sobre el diagnóstico específico del actor, el productor aclaró que no se trató de un cuadro neurológico grave como un ACV. El empresario teatral completó diciendo que "Se suma ahora lo de Brandoni, que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio. No es un ACV como se creyó en un principio sino un hematoma producto del propio golpe. Estuve con él en el Güemes y hay que controlarlo internado hasta su absorción".

Ante este panorama de incertidumbre, se tomó la determinación de no continuar con las presentaciones previstas para el resto del ciclo. El productor fue contundente al confirmar la noticia de último momento al manifestar que "te confirmo que en la noche quedó suspendida la temporada de Beto". Esta resolución busca priorizar el bienestar absoluto del equipo y mantener la transparencia con los espectadores.

Finalmente, Rottemberg brindó sus motivos para cancelar definitivamente el ciclo actual por respeto al público. El productor cerró su explicación afirmando que "Sin entrar en lo específicamente médico que no me corresponde, sí confirmamos anoche la suspensión del espectáculo, para que pueda tener Beto el tiempo necesario para llegar a buen puerto con la recuperación de su dolencia. También por respeto al público, y que no se convierta en rehén de suspensiones y reprogramaciones, sin fecha cierta de efectivizarlas".