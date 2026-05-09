El gran cambio de vida de Adam Driver, de marine a Hollywood

Adam Driver nació el 19 de noviembre de 1983 en San Diego y tuvo una infancia en un hogar baptista conservador con reglas estrictas donde se refugió en la música. A los 18 años dejó Mishawaka en un coche viejo con la música alta buscando el estrellato pero el motor falló y un mecánico dijo que no servía más. Regresó al cuarto trasero de sus padres en Indiana donde pagó alquiler y pasó semanas a la deriva consumiendo comida chatarra sin empleo ni un centavo.

Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 frente al televisor vio el impacto de cuatro aviones comerciales secuestrados por Al Qaeda. Decidió enrolarse en el Cuerpo de Marines y años después explicó que "Todos pensábamos igual, todos sentimos el mismo impulso cuando cayeron las Torres. No hubo ni un solo amigo que no dijera que se iba a alistar, pero al final solo yo lo hice". En la base Camp Pendleton aprendió a manejar armas y a sobrevivir en condiciones extremas identificando frutos comestibles en el bosque.

El actor declaró que "En el ejército aprendes la esencia de las personas. Ves muchos ejemplos de sacrificio personal y coraje moral. En el resto de la vida no tienes tantas oportunidades para estar seguro de tus amigos". Pasó casi tres años de servicio pero un accidente en bicicleta le causó una lesión en el esternón y fue dado de baja. Se preguntó entonces "¿por qué no podría sobrevivir a una audición?" y buscó entrar a la academia Juilliard fundada en 1905.

Fue aceptado en el segundo intento y Driver le contó a la prensa que "En ese entonces yo era muy ingenuo, por suerte, y no me di cuenta de lo importante que era tener esta segunda oportunidad. Si hubiera sabido lo difícil que era entrar a Juilliard, me habría sentido mucho más nervioso de lo que estaba. Llegué a la audición con una confianza falsa, creyendo que estaba bien preparado, aunque no sabía nada de la profesión, sobre todo por haber crecido en un lugar como Indiana. Cuando supe que me habían aceptado, no lo podía creer". En la escuela corría ocho kilómetros diarios y comía seis huevos al desayuno con un pollo asado entero al mediodía.

Se graduó en 2009 y tras trabajar como plomero vendedor de aspiradoras o empleado de comercio logró el éxito en 2012 con la serie Girls. Allí dio vida a Adam Sackler un personaje que él mismo describió como "una mezcla de poeta, rinoceronte y hombre de Neanderthal". Su debut en cine llegó con Clint Eastwood en la biografía de J. Edgar Hoover protagonizada por Leonardo DiCaprio.