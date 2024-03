El pasado domingo 10 de marzo, en el departamento de Chimbas ocurrió un alarmante caso de maltrato animal. La ONG, Rescate Equino San Juan, acudió a un llamado de emergencia realizado por la policía de la Comisaría 17ª para socorrer a un caballo gravemente herido y abandonado en las calles Centenario y Tucumán. El equino, de nueve años de edad, sufrió una fractura expuesta en una de sus patas traseras, causada por presuntos golpes de un carretelero y tuvo que ser sacrificado por la gravedad de sus heridas, ya que los huesos de sus extremidades estaban esparcidos por toda la calle.

Ana Brizuela, presidenta de la ONG, Rescate Equino San Juan, habló con DIARIO HUARPE y mencionó la imperiosa necesidad de la creación de una ley que prohíba este tipo de prácticas en San Juan.

“Lo único que se ha logrado sobre este tema es una ordenanza en Capital que prohíbe solamente la circulación, pero sobre la prohibición de la actividad de tracción a sangre no hay reglamentación”, mencionó Ana.

Sobre el caso que ocurrió el pasado domingo en Chimbas, según el relato de la presidenta del grupo, la policía recibió el aviso de vecinos que presenciaron cómo el animal era azotado con una cadena por un carretelero. En un intento por escapar de los maltratos, el caballo tropezó con una cuneta, resultando con una fractura en su pata trasera que generó que parte de sus huesos queden sobre el pavimento.

La demora en la llegada de ayuda especializada causó que el equino permaneciera en agonía desde las 14 hasta las 19 aproximadamente, cuando finalmente llegaron veterinarios y la Policía Rural. A pesar de la intervención, el estado del caballo era tan grave que tuvo que ser sacrificado.

La presidenta de la ONG, se dirigió a primera hora de este lunes 11 de marzo a realizar la denuncia correspondiente, pero encontró cientos de dificultades, ya que al no existir un marco legal que castigue estos casos, no hay información precisa sobre cómo proceder. Cabe mencionar que Ana Brizuela cuenta con toda la evidencia correspondiente para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Además, mencionó que desde la UFI no quisieron tomar la denuncia sobre maltrato animal, debido a que la mujer que sería la propietaria del animal denunció que el animal en cuestión había sido robado.

“Desde la comisaría me dijeron que tenía que venir a la UFI y desde la UFI me mandaron de nuevo a la comisaría, así que es todo un lio” dijo la mujer.

A través de DIARIO HUARPE, la organización hizo un llamado al gobernador, Marcelo Orrego y a las autoridades pertinentes, para que tomen medidas urgentes y de esa manera lograr la erradicación de esta práctica cruel y obsoleta, que día a día cobra la vida de inocentes animales. Además, señalaron la necesidad de concienciar a la población sobre la importancia de respetar y proteger a los animales, quienes no tienen culpa de las condiciones socioeconómicas que los rodean.

Antecedente

Desde la ONG mencionaron que sobre el año 2015 se archivó un proyecto de ley que estaba a punto de promulgarse, ya que según la activista, el entonces gobernador Sergio Uñac, decidió archivarlo por falta de presupuesto. Ese proyecto perdió el estado parlamentario y la lucha de los proteccionistas quedó en la nada. De igual manera, la Dirección de Ambiente de San Juan, en esa época, lanzó una prueba piloto del programa "Basta de TaS" (Tracción a Sangre), que se trató del reemplazo de caballos y carretelas por motocargas, cuya intención envolvía varios objetivos; tales como la dignificación de las personas que trabajaban a través de este tipo de transporte y la protección de los animales que, en muchas ocasiones, son sometidos a una vida de esfuerzos y maltratos.