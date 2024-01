Suspendieron la Fiesta de Albardón, lo confirmó el intendente Juan Carlos Abarca en conferencia de prensa. En la línea de la austeridad propuesta por el gobierno provincial y nacional, esos fondos se utilizarán en otras áreas. El intendente dijo que "la celebración será con obras este año".

Abarca aclaró que debido a las dificultades económicas que atraviesa el país y la provincia se priorizarán obras en todo el departamento. "Este 28 de enero no haremos la fiesta, en un principio habíamos achicado a un día, pero ya no nos da ni para hacerlo un solo día", dijo el jefe departamental. Si bien habló de trasladarla para "más adelante", no precisó fechas.

Entre las obras que se realizarán nombró: el acueducto que une parte de Campo Afuera, con los barrios nuevos inaugurados, "para que tengan agua y sea una solución definitiva". Una perforación en Las Tapias para extraer agua y construir el nexo entre plaza de Albardón y el Parque Latinoamericano. Estas obras se irán inaugurando durante todo el mes.

Por último explicó que en la parte artística y cultural se mantendrá, pero en diferentes presentaciones en el Parque Latinoamericano con artistas albardoneros y academias de danza.