San Juan puso en marcha una nueva edición del tradicional Concurso Provincial de Dulce de Membrillo Rubio, en el marco de las 11° Jornadas del Membrillo del Sol. La iniciativa busca visibilizar uno de los productos emblema de la provincia y reconocer la calidad de su elaboración artesanal.

La competencia es organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, y contará con la participación de productores, instituciones educativas y elaboradores familiares.

El certamen está destinado a cuatro categorías: empresas; instituciones educativas de nivel primario y capacitación laboral; escuelas técnicas y agrotécnicas; y productores caseros o familiares. Cada participante deberá presentar dos panes de dulce por muestra, con un peso aproximado de entre 500 gramos y 1 kilogramo, pertenecientes al mismo lote.

Las inscripciones y recepción de muestras se realizarán desde el 6 al 22 de mayo, en la Dirección de Desarrollo Agropecuario ubicada en el 4° piso, núcleo 5 del Centro Cívico, en horario de 8 a 12:30 horas.

El proceso de evaluación estará a cargo de un jurado especializado del Centro de Referencia de Evaluación Sensorial de Alimentos y Aceite de Oliva (CRESA), dependiente de la Universidad Católica de Cuyo. El panel seleccionará y clasificará los productos de acuerdo a criterios de calidad sensorial.

La jornada central del concurso se desarrollará el 5 de junio e incluirá actividades especiales como recorridas por fábrica, degustaciones, cocina en vivo e intervenciones artísticas. La premiación se realizará ese mismo día en el Centro Cultural Conte Grand.

El objetivo del certamen es destacar la identidad productiva sanjuanina, promover la calidad del dulce de membrillo rubio y reconocer a los mejores exponentes de la campaña 2026.