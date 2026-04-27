Xavi Simons, figura de Países Bajos, se pierde el Mundial por lesión

El sueño mundialista de Xavi Simons se desvaneció de la manera más cruel a solo seis semanas de que ruede la pelota en Estados Unidos, México y Canadá. Durante el compromiso entre Tottenham Hotspur y Wolverhampton Wanderers, el talentoso mediocampista de 23 años protagonizó un choque con Hugo Bueno que terminó con el futbolista retirándose en camilla y con evidentes muestras de dolor. Los estudios médicos confirmaron lo peor: rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

La noticia impactó de lleno en la selección de Países Bajos, donde Simons era considerado una pieza inamovible de la convocatoria. El propio jugador utilizó sus redes sociales para descargar su angustia ante un panorama que lo aleja de las canchas por el resto del año. “Mi temporada se termina de forma abrupta y estoy tratando de procesarlo. Honestamente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido”, confesó el joven futbolista, quien también lamentó no poder ayudar a su club en la pelea por la permanencia en la Premier League.

La frustración del volante radica en la importancia del certamen que está por comenzar. “Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido abruta... junto con la Copa del Mundo. Representando a mi país este verano... simplemente se fue”, relató Simons en su mensaje. A pesar del golpe anímico, intentó mostrar entereza de cara a la larga rehabilitación que le espera: “Llevará tiempo encontrar la paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta pelea. Voy a recorrer este camino ahora, guiado por la fe, con fuerza, con resistencia, con creencia, mientras cuento los días para volver ahí fuera. Ten paciencia conmigo”.

El caso de la figura neerlandesa no es aislado, sino que se integra a un complejo rompecabezas de bajas que preocupa a los seleccionadores de todo el planeta. En Sudamérica, Brasil ya descartó a Rodrygo por una lesión idéntica en su rodilla derecha, mientras que Argentina sufrió las bajas defensivas de Juan Foyth por el tendón de Aquiles y del juvenil Joaquín Panichelli por ligamentos.

Europa también reporta ausencias de peso como el español Samú Omorodion, el francés Hugo Ekitike, el alemán Serge Gnabry y el inglés Jack Grealish. Incluso los anfitriones padecen la enfermería, ya que México no contará con el arquero Luis Malagón. En Asia y África, Takumi Minamino y Mohamed Salisu también quedaron fuera por problemas ligamentarios. Mientras tanto, el mundo del fútbol aguarda con expectativa la evolución de otras doce figuras que están en duda, incluyendo nombres de la talla de Lamine Yamal, Lautaro Martínez, Cuti Romero y Neymar.