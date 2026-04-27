Intentó matar a su ex a golpes y podría ir preso por 22 años

La justicia dio un paso decisivo este lunes en el caso de Néstor Matías Olmedo, quien se encuentra tras las rejas desde enero de 2025 tras protagonizar un violento episodio contra su ex conviviente. Durante la audiencia de control de detención presidida por el magistrado Gerardo Javier Fernández Caussi, quedaron claras las posturas enfrentadas respecto al castigo que debería recibir el acusado por el hecho ocurrido en una vivienda de Chimbas.

El fiscal Atilio Sebastián Yanardi ya tiene definida su postura y anticipó que "Fiscalía solicitará que Olmedo sea condenado a 12 años de prisión efectiva por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado en un contexto de violencia de género". Esta cifra, sin embargo, resulta insuficiente para la querellante Ana Sánchez Salmuni, quien busca una sanción mucho más rigurosa para el detenido.

Desde la querella impulsan una visión más severa del ataque ocurrido a las 3 de la madrugada en Villa El Salvador, donde la víctima identificada como M.N. casi pierde la vida. La representación de la mujer "planteó una imputación más grave: homicidio triplemente agravado en grado de tentativa, sumado a la privación ilegítima de la libertad agravada, y pidió una pena de 22 años de prisión efectiva".

Mientras el imputado espera el debate en el Servicio Penitenciario Provincial, su defensa técnica no se quedó de brazos cruzados. Los abogados del sospechoso pidieron sumar al expediente diversos informes médico-legales y las actas de los exámenes que se hicieron en la Comisaría 17, además de confirmar que presentarán sus propios testigos para intentar contrarrestar el relato de la acusación.

El episodio que originó este proceso judicial fue de una brutalidad extrema, incluyendo golpes e intentos de asfixia que dejaron a la mujer en una situación desesperante. Con la audiencia de este lunes concluida, el juez Fernández Caussi deberá determinar entre esta semana y la próxima el cronograma para el inicio del juicio oral, momento en que finalmente se sabrá cuántos años pasará Olmedo en prisión por el ataque que casi termina en tragedia.