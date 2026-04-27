En un paso clave para el sistema judicial de San Juan, el Ministerio Público Fiscal presentó este lunes el nuevo Manual de Política Criminal, una herramienta que establece criterios unificados y obligatorios para la actuación de fiscales y fuerzas de seguridad en los procesos penales. La iniciativa, que entrará en vigencia el 1 de mayo, apunta a reducir la discrecionalidad y mejorar la calidad de las investigaciones.

Unificar criterios y reducir la discrecionalidad

El fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorri, explicó a DIARIO HUARPE que el manual tiene como objetivo ordenar el funcionamiento interno del Ministerio Público y establecer pautas claras para todos los actores que intervienen en una causa.

“Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de unificar criterios para evitar la discrecionalidad y además la inseguridad jurídica”, sostuvo. En esa línea, detalló que la herramienta fija lineamientos concretos sobre cómo debe actuar un fiscal ante distintos tipos de delitos.

Según explicó, el documento define procedimientos desde el inicio mismo de una investigación: “En un caso de una muerte, cómo debe actuar el fiscal: debe llegar al lugar, preservar la escena del crimen, garantizar la cadena de custodia de las pruebas y el correcto funcionamiento de la investigación”.

El manual también aborda las etapas posteriores del proceso, incluyendo la aplicación de métodos alternativos de resolución de conflictos y los criterios para su utilización.

Una herramienta obligatoria para fiscales y policías

Uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es su carácter vinculante. Baigorri remarcó que se trata de un criterio “único, integral y obligatorio” que deberá ser aplicado tanto por los fiscales como por las brigadas policiales que trabajan en conjunto en cada caso.

La iniciativa se enmarca en un proceso más amplio de reforma y modernización del sistema judicial provincial. Según se informó, el manual establece pautas generales “escritas y anticipadas” que orientan el ejercicio de la acción penal pública y buscan garantizar mayor previsibilidad en las decisiones judiciales .

En ese sentido, el fiscal general también puso el foco en la necesidad de terminar con prácticas dispares: “Antes el funcionamiento de fiscales y policía se manejaba de manera diferente en cada caso y ahora no será así” .

Prioridades y mejora del sistema judicial

El documento fija además prioridades en la persecución penal, con especial énfasis en delitos graves como homicidios, corrupción, violencia de género, abusos sexuales y hechos que afecten a niños, niñas y adolescentes .

También incorpora criterios orientados a fortalecer la protección de las víctimas y mejorar los estándares de calidad en la investigación judicial.

Baigorri se mostró optimista respecto del impacto de la medida: “No tengo dudas de que los criterios o directrices plasmados en este manual determinarán mejoras sustantivas en los procesos penales” .

Un sistema más previsible y dinámico

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín valoró la implementación del manual y destacó que permitirá que todos los actores del proceso penal “tengan la misma letra” y actúen bajo un marco común.

Además, remarcó que se trata de una herramienta flexible, que podrá adaptarse con el tiempo: no es un esquema cerrado, sino un instrumento que podrá modificarse según las necesidades que surjan en la práctica judicial.

Con su entrada en vigencia el próximo 1 de mayo, el Manual de Política Criminal se proyecta como una pieza central para dotar de mayor coherencia, transparencia y previsibilidad al sistema de justicia penal en San Juan.