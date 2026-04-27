El desconsolado momento que vivió Mirtha Legrand: "Lloró al escucharlo"

La diva de los almuerzos debió seguir la premiación desde su casa debido a una afección respiratoria que le impidió asistir. Aunque su elegancia es un sello distintivo en cada gala, esta vez la Chiqui tuvo que priorizar su bienestar por recomendación médica tras un cuadro de bronquitis. Sin embargo, la distancia física no evitó que la conductora viviera la noche con muchísima intensidad frente a la pantalla.

Luis Ventura fue el encargado de revelar la intimidad de la conductora durante una charla con Moria Casán. El periodista detalló que Mirtha no se perdió ningún detalle de la transmisión y que se quebró al recibir el cariño de sus pares. "Mirtha no vino pero estuvo atenta y cuando le enviaron saludos, lloró. Se emocionó", relató el presidente de APTRA para describir el sentimiento de la animadora.

El contacto de Ventura con Marcela Tinayre y Nacho Viale confirmó que la diva estuvo pendiente de todo lo que sucedía en el evento. Respecto a su baja de la lista de invitados, el periodista se mostró comprensivo y señaló que "su ausencia era inevitable porque tiene que cuidar su salud". Además, le restó importancia a los faltazos en general al afirmar que "yo sé entender. Hay veces que no llegan o tienen otros compromisos. Tengo años de convocatoria y organización de eventos, sé que a veces no se puede".

La organización de la gala transcurrió con normalidad a pesar de los baches en la lista de celebridades, como el caso de Wanda Nara. Sobre esto, Ventura aclaró que Zaira Nara justificó a su hermana por un viaje programado. Sin ánimos de polemizar por las sillas vacías, el comunicador concluyó de forma tajante al decir que "estaban los que tenían que estar".