En una resolución unánime comunicada este viernes a las 18:31, el Tribunal Oral Federal N°1 dictó la absolución de todos los imputados en la causa por el manejo de fondos del programa Fútbol para Todos. Los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y Juan Michilini decretaron la nulidad de la acusación fiscal al detectar “inconsistencias graves” y “fallas técnicas insalvables” en el planteo del Ministerio Público.

El tribunal sostuvo que los fiscales Miguel Osorio y María Andrea Garmendia Orueta incumplieron su deber de presentar conclusiones motivadas e individualizadas, lo que resultó en un alegato privado de “eficacia jurídica”.

Según la sentencia, existió una “arbitrariedad manifiesta en la valoración de la prueba” y una “ausencia de un análisis crítico de los elementos incorporados al debate”, calificando la acusación como “jurídicamente inexistente”.

Las fuentes judiciales indicaron que la fiscalía operó bajo una “portación de apellidos caprichosa” sin distinguir el origen de los fondos, lo que constituyó una “violación directa del principio de congruencia” y afectó el derecho de defensa.

La decisión, tomada tras un juicio que inició en junio del año pasado, exime de responsabilidad penal a los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y al excoordinador Gabriel Mariotto.

La medida también beneficia a los exdirectivos de la AFA: Luis Segura, Miguel Ángel Silva y Rubén Manuel Raposo, junto a los representantes de Futbolistas Argentinos Agremiados, Carlos Alberto Pandolfi, Raúl Pagano, Sergio Raúl Marchi y Norberto Francisco Monteleone.

Los magistrados destacaron contradicciones notables, como el pedido de absolución para Mariotto pese a su rol administrador, mientras se mantenían cargos contra otros con la misma base probatoria.

Antes de la anulación, la fiscalía había solicitado penas de tres años de prisión en suspenso para Fernández, ocho meses para Capitanich, dos años para Segura y un año para Pandolfi y Monteleone. El tribunal concluyó que el Ministerio Público no identificó hechos específicos para justificar tales condenas ni explicó por qué descartó la evidencia ventilada en el debate.