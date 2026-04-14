La organización Abuelas de Plaza de Mayo informó que durante marzo se triplicaron las consultas de personas con dudas sobre su identidad, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976, lo que refleja un renovado interés social por conocer la verdad sobre los orígenes.

El pico más alto se registró entre el 23 y el 24 de marzo, cuando se recibieron 350 consultas de personas que dudan sobre su origen y 122 comunicaciones con información para aportar en la búsqueda de posibles hijos de desaparecidos.

La comparación con el año anterior es contundente: en esas mismas fechas de 2025, solo 46 personas se habían contactado por dudas sobre su identidad y 60 habían aportado datos, lo que evidencia un crecimiento exponencial impulsado por el impacto de las actividades de memoria.

Desde la organización destacaron que este fenómeno, al que denominaron “efecto 50 años del golpe”, también se reflejó en un aumento de las denuncias, que incluso llegaron a cuadruplicarse respecto al año pasado.

Las consultas se canalizan principalmente a través de formularios online como “Dudo sobre mi origen” o “Quiero aportar información”, además de correos electrónicos, llamados telefónicos y visitas a las distintas sedes en el país, lo que permite ampliar el alcance de la búsqueda.

El incremento no solo proviene de personas con dudas personales, sino también de nuevas generaciones que aportan información sobre posibles casos, en un contexto donde aún se buscan cerca de 300 nietos apropiados durante la última dictadura.

De esta manera, las conmemoraciones por el golpe no solo reactivaron la memoria colectiva, sino que también generaron avances concretos en la reconstrucción de identidades, una de las principales luchas históricas de Abuelas.