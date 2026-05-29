El futuro de Ibrahima Konaté en el Liverpool ha dado un vuelco inesperado. Lo que parecía ser una renovación encaminada hace apenas unas semanas, según las propias declaraciones del central francés, se ha transformado en uno de los culebrones más intensos del mercado de pases europeo. Según las últimas informaciones provenientes de medios británicos, el zaguero galo finalmente no extenderá su vínculo y abandonará Anfield a coste cero este verano.

La noticia sorprende por el optimismo que el jugador había mostrado meses atrás, cuando aseguraba ante la prensa que su intención era continuar vistiendo la camiseta de los Reds. Sin embargo, fuentes cercanas al entorno del futbolista indican que las negociaciones con la directiva del Liverpool se han estancado definitivamente. Este escenario abre la puerta a una salida que sería un duro golpe para el proyecto de Arne Slot, dado el valor de mercado y la jerarquía de Konaté en la defensa.

El central francés, quien arribó a Inglaterra proveniente del Leipzig en 2021 por 40 millones de euros, ha sido una pieza fundamental en el andamiaje del equipo durante sus cinco años en el club. A lo largo de este periodo, Konaté ha levantado trofeos prestigiosos, incluyendo una Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield, consolidándose como uno de los zagueros más cotizados del panorama internacional.

Su rendimiento esta temporada, en la cual ha disputado un total de 51 encuentros marcando dos goles, subraya la importancia que ha tenido para el equipo. La posibilidad de que un jugador de su talla abandone la institución en condición de agente libre ha generado un revuelo inmediato en el mercado europeo, donde varios clubes de primer nivel ya estarían siguiendo de cerca su situación para intentar hacerse con sus servicios.

A la espera de que se oficialice su adiós, el entorno de Anfield se mantiene en vilo ante lo que parece ser el fin de una etapa dorada. Salvo que ocurra un giro de último minuto en este culebrón, la salida de Konaté marcará el cierre de un ciclo exitoso y obligará al Liverpool a reconfigurar su línea defensiva para la próxima campaña.