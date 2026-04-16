El Banco Mundial prepara garantía de US$2.000 millones para la Argentina

En el marco de las Reuniones de Primavera en Estados Unidos, el Grupo Banco Mundial emitió un comunicado oficial confirmando que trabaja en una operación de garantía por hasta US$2.000 millones a favor de la Argentina. El anuncio se dio luego del encuentro clave que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con el presidente de la entidad, Ajay Banga.

Según detalló el organismo, el objetivo de esta herramienta financiera es ayudar al país a refinanciar una porción relevante de su deuda, buscando "reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional".

Apoyo a las reformas

Desde el Banco Mundial reafirmaron su "sólido apoyo" a los esfuerzos de reforma que está llevando adelante la gestión nacional para fortalecer el crecimiento y la creación de empleo. Esta medida se suma a la estrategia oficial de reforzar la confianza de los mercados y mejorar las condiciones para que Argentina pueda gestionar sus compromisos externos.

Sin embargo, la entidad aclaró que la operación propuesta no es inmediata, ya que todavía está sujeta a la aprobación formal del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

El cronograma financiero

El anuncio llega en un momento de alivio para el equipo económico, que mira de cerca el calendario de pagos. El próximo vencimiento de capital de peso es en julio, por un total de US$4.300 millones.

Con esta garantía, Argentina busca no solo cubrir sus obligaciones inmediatas, sino también señalizar a los inversores internacionales una mayor estabilidad macroeconómica respaldada por los principales organismos de crédito del mundo.