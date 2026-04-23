Un operativo policial permitió detectar a cuatro presuntos cazadores furtivos en la zona de Villicum, departamento Albardón, tras un aviso recibido por personal de la Sección Las Lomitas, que alertaba sobre la presencia de personas realizando actividades ilegales en el área.

El procedimiento se concretó en horas de la tarde, alrededor de las 18, luego de tareas de vigilancia en el lugar. Allí, los efectivos entrevistaron a cuatro hombres identificados como Ramírez, Flores, Leidria y Orellano, quienes se encontraban en una propiedad privada.

Los sujetos se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por Orellano, y transportaban cinco perros de raza galgo, habitualmente utilizados para la caza. Durante la inspección del vehículo, realizada con consentimiento del conductor, no se encontraron armas, carne ni animales autóctonos.

En cuanto a los caninos, se constató la presencia de cinco galgos, machos y una hembra, de distintos pelajes, los cuales quedaron bajo resguardo en calidad de depositario judicial, conforme a las disposiciones vigentes.

Por directivas del juez de Paz letrado de Albardón, Jorge Oribe, los involucrados fueron notificados de la formación de un expediente contravencional por infracción a los artículos 5 inciso G y 6 de la Ley 2005-L, y deberán presentarse ante la Justicia para regularizar su situación.

El procedimiento se enmarca en los controles que buscan prevenir la caza furtiva y proteger la fauna en zonas rurales del departamento.