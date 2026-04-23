Chimbas, Angaco y San Martín firmaron un convenio para fortalecer políticas públicas

En un movimiento clave para el fortalecimiento del Gran San Juan y las zonas aledañas, la intendente de Chimbas, Daniela Rodríguez, encabezó la firma de un convenio de colaboración estratégica con sus pares de Angaco, José Castro, y de San Martín, Analía Becerra. El encuentro, que tuvo lugar en territorio chimbero, sienta las bases para una agenda de trabajo articulada entre los tres departamentos vecinos.

El acuerdo apunta a consolidar una red de integración regional que permita optimizar el alcance de las políticas públicas. Entre los ejes centrales del convenio se destacan la educación, la cultura, el turismo y el deporte, áreas donde los mandatarios buscan unificar esfuerzos para ofrecer respuestas más eficientes a las demandas de sus respectivas comunidades.

Durante el acto, la intendente de Chimbas Daniela Rodríguez subrayó la importancia de la unidad institucional como pilar de gestión. “Creemos profundamente en el trabajo en conjunto. Cuando los municipios nos unimos, podemos llegar más lejos y dar mejores respuestas a nuestros vecinos. Este convenio es un paso importante para seguir construyendo una región más integrada y con más oportunidades para todos”, manifestó la jefa comunal.

Más allá del intercambio cultural, el documento promueve activamente el fomento de hábitos de vida saludables y el aprovechamiento de los espacios públicos. Asimismo, la alianza permitirá a los tres municipios coordinar recursos y gestionar líneas de financiamiento de manera conjunta, logrando una mayor fuerza institucional a la hora de solicitar inversiones para la zona norte.

Con esta firma, Chimbas reafirma su rol protagónico en el tejido institucional de la provincia, apostando al diálogo y la articulación regional como herramientas para el crecimiento sostenido de los departamentos involucrados.