Dos hombres fueron aprehendidos en Caucete tras ser sorprendidos dentro de una finca mientras sustraían bolsas de cebolla, en un hecho que quedó caratulado como hurto campestre y que además derivó en la detención de uno de ellos por un pedido de captura vigente.

El episodio ocurrió el pasado 20 del corriente mes, alrededor de las 20 horas, cuando personal de la Unidad Rural N°3, dependiente de la División Policía Rural, fue alertado sobre la presencia de dos individuos en el interior de una propiedad privada.

De inmediato, efectivos de Infantería y Jinetes que realizaban recorridas en la zona acudieron al lugar y lograron interceptar a los sospechosos, quienes trasladaban dos bolsas de cebolla de aproximadamente 17 kilos cada una. Según se informó, el producto estaba destinado a plantación y no era apto para el consumo.

Los detenidos fueron identificados como Pérez y Balmaceda, ambos mayores de edad, oriundos del departamento Caucete y con un amplio prontuario por delitos contra la propiedad y otros ilícitos.

Tras la aprehensión, ambos quedaron vinculados al legajo N° 03/2026 por hurto campestre, con intervención de la UFI Flagrancia, que dispuso las medidas correspondientes.

En paralelo, se constató que Pérez registraba un pedido de captura vigente solicitado por la UFI Cavig, por lo que deberá continuar detenido una vez finalizado el proceso de flagrancia hasta regularizar su situación judicial.

El procedimiento se enmarca en los operativos de prevención rural que buscan frenar delitos en zonas productivas y proteger a los productores del departamento.