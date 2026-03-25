Meta quedó en el centro de un escándalo internacional tras ser acusada de exponer a menores a depredadores sexuales en sus plataformas, luego de un fallo judicial en Estados Unidos que responsabilizó a la compañía por fallas en los sistemas de protección infantil.

El caso se originó en el estado de Nuevo México, donde un jurado determinó que la empresa —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— no garantizó condiciones seguras para los menores, permitiendo que adultos pudieran contactarlos con fines sexuales.

Según la investigación, las plataformas habrían facilitado este tipo de interacciones a través de sus algoritmos y sistemas de recomendación, que no solo no bloquearon conductas peligrosas, sino que en algunos casos las potenciaron.

El fallo incluyó una multa de 375 millones de dólares y marcó un precedente histórico en la responsabilidad de las redes sociales frente a la protección de niños y adolescentes en entornos digitales.

Las pruebas presentadas en el juicio incluyeron investigaciones encubiertas en las que se crearon perfiles falsos de menores, los cuales recibieron mensajes sexuales y propuestas de adultos en un corto período de tiempo, lo que evidenció la vulnerabilidad del sistema.

Además, los fiscales sostuvieron que la compañía priorizó el crecimiento y la rentabilidad por encima de la seguridad de los usuarios más jóvenes, una acusación que refuerza otras demandas similares en curso contra grandes tecnológicas.

Por su parte, Meta rechazó las acusaciones, aseguró que invierte en herramientas de seguridad y anunció que apelará la decisión judicial, argumentando que combate activamente el contenido ilegal y el accionar de usuarios malintencionados.

El caso se suma a una creciente presión internacional sobre las plataformas digitales, en medio de debates sobre regulación, control de contenidos y protección de menores en internet, en un contexto donde el uso de redes sociales continúa en aumento entre niños y adolescentes.