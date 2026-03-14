Acusaron de racista a Yanina Latorre tras filtrarse un video burlándose de Morena Rial

El escándalo por los dichos racistas de Carmiña Masi contra Jenny Mavinga en Gran Hermano salpicó a Yanina Latorre tras la viralización de un antiguo video. Mientras la conductora repudiaba a su colega, resurgieron imágenes de sus vacaciones en las Cataratas del Iguazú donde comparaba a un grupo de monos con Morena Rial.

En el registro, Latorre bautizó el momento como "Monogate" y afirmó que "vino la banda de More", vinculando a los animales con el arresto que la mediática atravesó meses atrás. La polémica creció al ver a una cría sobre un primate, momento en que aseguró: "Es More Rial y el pibe", refiriéndose al segundo hijo de la joven, Amadeo.

Previamente, Latorre había estallado contra Masi por la difusión de tapes antiguos donde la periodista paraguaya hablaba mal de ella. La panelista le espetó: "Mala persona sos vos que no tenés valores y que insultás a una mina que no te conoce", e insistió en su defensa asegurando que "nunca le hice nada a nadie".

A pesar de dedicar su programa a exigir consecuencias por actos discriminatorios, la difusión de sus propios comentarios comparativos llevó a los usuarios a cuestionar su coherencia discursiva frente a este tipo de conflictos.