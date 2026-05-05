El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos (DSVAyA), inició una profunda reestructuración del sistema de control en los accesos a la provincia. La principal novedad radica en la transformación de las antiguas barreras fitosanitarias en un sistema fitozoosanitario, un cambio de denominación que responde a la ampliación de funciones para incluir la fiscalización de productos de origen animal.

Según detalló la ingeniera agrónoma Jésica Lobos a DIARIO HUARPE, este esquema busca no solo proteger la agricultura de plagas como la mosca de los frutos, sino también asegurar que la carne que llega a las familias sanjuaninas cumpla con las normativas de salud.

Control animal, la apuesta desde mayo

Las barreras fitosanitarias en San Juan operan desde hace años para controlar plagas como la mosca del Mediterráneo. A partir del 26 de agosto de 2025, la Agencia Calidad San Juan asumió la operación directa de los puestos, reestructurando el sistema para integrar controles fitozoosanitarios (frutas y carnes) en puntos clave como Encón, San Carlos y Vallecito

A partir del mes de mayo, el sistema incorporó formalmente el control de productos y subproductos de origen animal a través del Servicio Veterinario de Inspección Sanitaria. Este procedimiento, que actualmente ha comenzado con la fiscalización de pescado y prevé extenderse a otros productos cárnicos, incluye la verificación de documentación, el control de carga y el reprecintado de los vehículos.

Una vez detectado el transporte en las fronteras, se realiza una notificación formal para su derivación obligatoria al Puesto Fijo de Control de Carne ubicado en Rawson, donde se completa la inspección técnica sanitaria.

"De esta manera, se busca cuidar el estado de la carne que llega a las familias, garantizando condiciones adecuadas", destaca la información oficial sobre este fortalecimiento del manejo integral.

Expansión territorial y lucha contra plagas

Para consolidar este blindaje, la provincia no solo trabaja en las mejoras de los puestos existentes en Vallecito, Encon, San Carlos, Barreal, Calingasta y Las Flores, sino que avanza en la instalación de nuevas bases en Huaco y Los Baldecitos. En estos puntos, la detención de vehículos es obligatoria para realizar inspecciones visuales y de documentación, poniendo especial énfasis en productos hospedantes de la mosca de los frutos y la Lobesia botrana.

En el puesto de San Carlos, por ejemplo, existe una vigilancia focalizada en la uva para proteger la industria vitivinícola, mientras que en los ingresos generales se decomisan frecuentemente cítricos como naranja, mandarina y pomelo. Asimismo, se mantiene una barrera móvil operando sobre la Ruta Nacional 150 para cubrir puntos estratégicos de ingreso.

Las estadísticas del control en 2025

La eficacia del sistema durante el último año se refleja en los registros de fiscalización vegetal. El puesto de San Carlos se posicionó como el de mayor actividad operativa, mientras que Vallecito registró el mayor volumen de mercadería en tránsito:

Vehículos inspeccionados: San Carlos lideró con 92.878 unidades, seguido por Calingasta (62.645) y Vallecito (50.235).

Decomisos de productos vegetales: Se retiraron de circulación 3.565 kg en San Carlos, 1.561,5 kg en Vallecito y 1.465,8 kg en Encon para evitar la dispersión de plagas.

Ingreso de vegetales hospedantes: Vallecito registró un movimiento masivo de 8.283.124 kg de productos en tránsito o ingreso.

Estas barreras, integradas ahora con la Agencia Calidad San Juan, forman parte de un sistema de control químico, cultural y sanitario coordinado con el sector privado para resguardar la sanidad provincial y sostener la economía regional.