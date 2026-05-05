Las panaderías de San Juan atraviesan uno de los momentos más complejos de los últimos años. Así lo aseguró Jorge Bustos, secretario general del Sindicato de Panaderos y Pasteleros de la provincia, quien advirtió que las ventas cayeron un 40% durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado, y que la situación ya impacta en el empleo y el funcionamiento de los comercios.

“En los primeros cuatro meses hemos tenido una caída del 40% en ventas. Estamos en una situación de crisis donde peligran nuestras fuentes laborales y se están produciendo retrasos en el pago de salarios”, sostuvo Bustos a DIARIO HUARPE al describir el duro panorama que atraviesa la actividad, que abarca a más de 500 trabajadores de la provincia.

Según explicó el sindicalista, la baja del consumo comenzó a sentirse desde diciembre, aunque durante los primeros meses de este año la caída se profundizó. En ese contexto, señaló que están en pleno relevamiento y que, según destacó, la rentabilidad de muchos comercios está “al límite”, mientras que las panaderías más afectadas fueron las pequeñas pymes de barrio y los despachos de pan, que en algunos casos debieron cerrar sus puertas. “El consumo ya venía cayendo. El año pasado la baja era sostenida y se podía manejar, pero ahora se ha agudizado. Estos primeros meses fueron una debacle total”, aseguró.

En esa línea, Bustos vinculó esta situación con el cambio en los hábitos de consumo de los clientes. “La gente ya no compra por kilo, compra por unidad para que alcance durante el día”, señaló.

Además, explicó que otro de los factores que golpea al sector es el aumento constante de los insumos y el fuerte incremento en los costos de servicios como gas y electricidad, lo que afecta la rentabilidad de los comercios. En ese sentido, indicó que materias primas como la harina registran subas permanentes de entre el 15% y el 20%. “Todas las semanas hay precios nuevos”, afirmó.

Frente a este escenario, el dirigente sostuvo que, pese al incremento de costos, muchas panaderías evitan trasladar los aumentos al precio final por temor a perder más ventas. “Hoy es imposible un nuevo aumento porque si el pan sube, se vende menos”, expresó.

Mientras el consumo continúa en baja y los costos siguen aumentando, desde el sector panadero esperan que la llegada del frío impulse un poco las ventas y permita evitar nuevos cierres y mayores complicaciones laborales.

Caída en pastelería

El impacto también alcanzó a los productos de pastelería, uno de los rubros más golpeados dentro de la actividad. Según Bustos, las ventas en ese segmento bajaron al menos un 50%. “La pastelería hoy es prácticamente inaccesible y se convirtió en un artículo de consumo limitado”, explicó.

El sector de pastelería es uno de los más afectados por la baja del consumo.

Precios del pan y las facturas

En cuanto a los valores actuales, Bustos indicó que los precios varían según el tipo de comercio y el producto ofrecido.

Según detalló, las tortitas cuestan entre $200 y $400 cada una, mientras que las facturas rondan los $1.200 por unidad.

En el caso del pan, el kilo tiene un promedio cercano a los $1.800, aunque algunas panaderías ofrecen productos especiales que alcanzan valores de hasta $3.800.

Pese a las diferencias de precios, desde el sector aseguraron que incluso las panaderías más grandes registraron una fuerte caída en las ventas durante los últimos meses.