En medio del debate por la distribución de recursos en San Juan, el diputado provincial Gustavo Usín, referente del oficialismo, salió al cruce de los planteos impulsados por legisladores peronistas que quieren incorporar a la masa coparticipable municipal los fondos del Fodere (Fondo de Desarrollo Regional), que representan el 5% del total de lo que se reparte y que actualmente están destinados a la ejecución de obra pública si cumplen con distintos requisitos.

Usín rechazó esa posibilidad en la nota que dio en Amanecer FM y planteó que el trasfondo del debate no es técnico sino político. “Acá hay una discusión de prioridades: la plata pública tiene que ir a la gente y no a sostener estructuras políticas. La pregunta es clara: ¿queremos más obras o más cargos políticos? Hoy, lamentablemente, no se pueden las dos cosas al mismo tiempo”, afirmó.

Si bien reconoció que los municipios atraviesan un contexto económico complejo y tienen derecho a plantear necesidades, remarcó que eso debe ir acompañado de una gestión más eficiente. “No pueden pedir más fondos para sostener planta política. Primero hay que demostrar transparencia, eficacia y orden en lo que ya se tiene”, sostuvo.

En línea con la postura del Gobierno provincial, el legislador insistió en la necesidad de avanzar en políticas de austeridad y optimización del gasto. “Hay que ordenar las cuentas, reducir el gasto político, priorizar inversiones y recién ahí empezar a plantear nuevos reclamos. Si flexibilizamos los recursos, lo que va a pasar es que habrá menos obras para la gente”, advirtió.

Respecto al Fodere, defendió su rol como herramienta clave para garantizar infraestructura en los departamentos y consideró que modificar su destino implicaría un retroceso. “Es un fondo pensado justamente para asegurar obras. Flexibilizar su uso sería desvirtuar ese objetivo”, explicó.

Además, recordó que al inicio de la actual gestión ya hubo un intento del peronismo de modificar el esquema de distribución. “Se buscaba volcar el porcentaje que hoy se destina al Fodere y al FEM, que totalizan el 8% del total de los recursos, a la masa coparticipable. En términos concretos, eso es flexibilizar el uso del dinero, y eso es lo que hay que evitar”, señaló.

Aunque evitó señalar casos puntuales, dejó entrever críticas hacia las comunas administradas por el peronismo. “Esto es para todos los municipios. Hay que mirar hacia adentro y revisar ese tipo de cosas. Muchos vienen con una matriz vieja y ahí está el problema”, indicó.

Por último, también apuntó al rol del propio peronismo en la configuración del sistema actual. “Ellos fueron quienes crearon la ley de coparticipación. Es una norma relativamente nueva y hoy cuentan con los números para sostenerla”, afirmó.