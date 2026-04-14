La industria farmacéutica se consolida como uno de los sectores con mayor generación de empleo en San Juan y se posiciona como una de las principales actividades exportadoras de la provincia, detrás de la minería. En ese contexto, la empresa Adium puso en marcha una nueva edición de su programa de formación “Escuela Adium”, esta vez orientado a jóvenes técnicos mayores de 18 años. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de abril.

La iniciativa se vincula directamente con el proceso de ampliación de la planta local, ubicada en Pocito, que avanza con una inversión cercana a los 60 millones de dólares y un 60% de obra ejecutada. El proyecto prevé ampliar la capacidad productiva y sumar nuevos puestos de trabajo en los próximos meses, en línea con el crecimiento sostenido de la actividad.

Según explicó el gerente de la firma, Hernán Pereiro, en diálogo con Radio Mitre 95.1, el objetivo es anticiparse a la demanda laboral que generará esta expansión. “Estamos en un proceso de expansión donde estamos sumando más metros cuadrados para la producción. Estimamos que vamos a aumentar un 60% nuestra producción”, detalló. En esa línea, agregó: “Lo que estamos apuntando es a poder tener esa mano de obra disponible al momento de empezar nuestras actividades”.

El programa tendrá una duración de tres meses y, por primera vez, estará abierto a egresados de escuelas técnicas. Pereiro explicó que esta edición marca un cambio en el perfil de los participantes: “Es la cuarta edición de la escuela, pero la primera vez que lo hacemos abierto a perfiles técnicos, egresados de escuelas técnicas en especialidades como mecánica, electromecánica o química. Antes estaba enfocada a alumnos del último año de las carreras de farmacia, bioquímica o licenciatura en alimentos”.

Según detalló el directivo, durante el cursado los participantes recibirán formación específica vinculada a la industria farmacéutica, un sector que no cuenta con formación técnica específica en la provincia, lo que obliga a las empresas a capacitar a su propio personal. “Cada grupo va a tener su acompañante, su mentor, y esos especialistas son colaboradores de nuestra planta”, indicó.

El contenido incluye módulos sobre seguridad, cultura organizacional, mejora continua y buenas prácticas de manufactura. Además, el programa contempla una instancia final de evaluación. “Es una presentación sobre un tema que desarrollan y es un evento que todos disfrutamos, donde demuestran el conocimiento adquirido”, explicó el gerente.

En cuanto a la salida laboral, desde la empresa aclararon que la capacitación forma parte de un proceso más amplio vinculado al crecimiento de la planta. “Nosotros hacemos una capacitación general y luego, a medida que avanzamos en el proyecto, seguramente tomaremos personas que hayan completado el curso”, señaló Pereiro.

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años con título técnico en áreas como mecánica, electromecánica, electrónica, automotor o química. El cupo es limitado a 30 personas y las clases se dictarán los sábados. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de abril.

Finalmente, desde la firma indicaron que la expansión podría implicar la incorporación de más de 100 trabajadores en los próximos meses, con vistas a la puesta en marcha de las nuevas instalaciones hacia fin de año. “Estimamos que a partir de septiembre u octubre vamos a empezar a ingresar personas para colaborar con la puesta en marcha del proyecto”, concluyó.

Cómo inscribirte

Para inscribirte debes ingresar al siguiente link: https://hiringroom.com/jobs/getJob?idJob=68ed10142e18da32291ed2ab y completá la información con tus datos. Tenés tiempo hasta el 23 de abril.