El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa en la que destacó el “contundente respaldo” de Estados Unidos y de los organismos multilaterales de crédito hacia la Argentina. En ese marco, subrayó que el presidente Javier Milei será el primer mandatario sudamericano en mantener una reunión bilateral en el Salón Oval durante el segundo mandato de Donald Trump, el próximo 14 de octubre.

Adorni precisó que el jefe de Estado argentino y su comitiva se alojarán en la Blair House, la residencia oficial para jefes de Estado en Washington D.C., y anticipó que “próximamente habrá buenas noticias para todos los argentinos gracias al reconocimiento internacional que tiene el Presidente”.

En paralelo, el vocero anunció la puesta en marcha de un programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano y la Anses que otorgará descuentos del 10% al 20% en supermercados y comercios a 7 millones de jubilados y pensionados, con reintegros de hasta 120.000 pesos mensuales y beneficios adicionales para quienes operen con el Banco Nación. Adorni resaltó que la medida “no implica costo para el Estado, ya que lo absorbe el sector privado”.

En otro tramo de la conferencia, se refirió a la deuda que mantiene la obra social bonaerense IOMA con el Hospital Garrahan, que al 30 de septiembre asciende a 5.709 millones de pesos, y al pasivo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el hospital SAMIC, calculado en 425.000 millones de pesos. “Son datos que reflejan la hipocresía de quienes marchan en nombre de la salud mientras le deben a los hospitales”, criticó.

Adorni también informó que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) firmó un convenio con el Renaper para validar digitalmente la identidad de beneficiarios y evitar irregularidades, y que la auditoría iniciada al comienzo de la gestión ya registró más de 81.000 bajas entre fallecimientos y renuncias.

Entre otros anuncios, destacó la licitación pública impulsada por el Ministerio de Justicia para garantizar la provisión de chapas patentes, que puso fin al monopolio de la Casa de la Moneda, y la ampliación de beneficios de hasta el 50% para un millón de argentinos vinculados a la comunidad de Defensa.

Finalmente, remarcó la mejora de los indicadores sociales y económicos: “La pobreza del primer semestre 2025 se ubicó en 31,6% gracias al orden fiscal. Lo que explica el crecimiento económico es el superávit, pero aun así hacemos un esfuerzo por mejorar el poder adquisitivo de quienes menos tienen”, aseguró.