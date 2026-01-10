Atraparon a "El Garrón", el delincuente que llevaba cuatro años prófugo

Tras permanecer casi cuatro años en la clandestinidad, la Brigada de Investigaciones Oeste logró capturar a un delincuente de apellido Cabrera, identificado como Víctor Daniel Contrera y conocido en el ambiente delictivo como “El Garrón”.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del pasado viernes 9 de enero en el Lote Hogar 2541, ubicado en la zona de La Bebida, departamento Rivadavia.

Contrera se encontraba prófugo del Servicio Penitenciario Provincial desde el 29 de marzo de 2022, fecha en la que se evadió del Penal de Chimbas,. Según las investigaciones policiales, durante todo el tiempo que permaneció oculto, el sujeto habría continuado perpetrando delitos contra la propiedad en la provincia de San Juan.

Para eludir a las autoridades, utilizaba una rápida vía de escape hacia Mendoza, provincia donde reside su actual pareja, quien también estaría vinculada a diversos hechos delictivos. Esta modalidad de movimiento entre provincias le permitió evitar su captura hasta el momento.

Al momento de ser identificado por los efectivos policiales, el sujeto reaccionó de manera violenta e intentó darse a la fuga, pero fue reducido tras quedar rodeado.

Durante el operativo, la intervención debió ser trasladada a otro sector debido a que vecinos del Lote Hogar y del barrio Nuevo Cuyo comenzaron a arrojar objetos contundentes, intentando entorpecer la detención del prófugo.

Finalmente, la aprehensión fue comunicada a la jueza de Ejecución Penal, Lidia Reverendo, quien ordenó el traslado inmediato del detenido al Servicio Penitenciario Provincial. De esta manera, Contrera, quien posee frondosos antecedentes penales, quedó nuevamente alojado a disposición de la Justicia.