Independiente vs. Alianza Lima: Horario, formaciones y dónde verlo

Independiente y Alianza Lima se enfrentarán este sábado, desde las 21:00, en el Estadio Parque Viera de Montevideo, en el marco de la Serie Río de La Plata. El encuentro representa el primer amistoso del año para el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, aunque la realización del mismo se encuentra supeditada a las malas condiciones climáticas en Uruguay. Para quienes sigan el duelo desde sus hogares, la transmisión estará disponible a través de ESPN Premium y Disney+.

El conjunto de Avellaneda encara este 2026 con el objetivo central de romper la racha de 24 años sin ser campeón del fútbol argentino, teniendo en cuenta que este año no disputará ninguna copa internacional.

Publicidad

En este contexto, el club ha asegurado la continuidad de piezas clave como Federico Mancuello, quien renovó su vínculo hasta 2027, y Rodrigo Fernández Cedrés. Además, el Rojo contará con el estreno de Ignacio Malcorra, quien llega tras quedar libre en Rosario Central. Respecto a su incorporación, el futbolista manifestó: “Feliz de estar en Independiente” y aseguró: “Espero estar a la altura, voy a dejar todo en la cancha”.

Por su parte, Alianza Lima llega bajo la conducción del argentino Pablo Guede, contratado tras la salida de Pipo Gorosito. El club peruano prioriza este año su participación en la Copa Libertadores, donde buscará sortear las tres rondas del repechaje para ingresar a la fase de grupos.

Publicidad

En cuanto a las alineaciones, el once inicial de Independiente formaría con: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ábalos.

Por su parte, el conjunto de Guede alinearía a: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Federico Girotti.

Publicidad

Finalmente, en el panorama de transferencias, se confirmó que Blondel no llegará a la institución, mientras que en la Reserva persiste un conflicto con el jugador Ruiz, quien podría ser sancionado tras llegar tarde a una práctica.