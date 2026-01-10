Operaron a Luis Zubeldía, director técnico, por problemas del corazón

El inicio de la preparación de Fluminense se vio modificado por la noticia de que Luis Zubeldía deberá pasar por el quirófano. La institución carioca comunicó oficialmente en redes sociales que el entrenador será sometido a una intervención cardiovascular programada para este sábado en Brasil.

Al no tratarse de una operación de urgencia, se trajo tranquilidad a los hinchas, aunque la entidad optó por no brindar precisiones sobre los motivos médicos de la práctica.

Mientras el plantel continúa con la planificación prevista a la espera de su evolución, el cuerpo técnico reorganizará las tareas de entrenamiento. Respecto a su retorno, el comunicado oficial de Fluminense detalló: "en caso de que se identifique la necesidad de tratamiento tras la intervención, deberá guardar reposo durante siete días".

No obstante, el mismo texto añadió que "si no hubiera decisión médica en ese sentido, volverá al mando de los entrenamientos ya el lunes (12/01)". De esta forma, el regreso a sus funciones habituales dependerá de los resultados del procedimiento médico y de la confirmación oficial del club.