El estreno del Alpine A526 en el Circuit de Barcelona-Catalunya ha sufrido una modificación de último momento. Aunque la escudería de Enstone tenía previsto rodar este domingo, decidió posponer el debut de su nuevo monoplaza para la temporada 2026, lo que afecta el cronograma de los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Sobre los motivos, el portal Grada 3 indicó que, aunque no hay confirmación oficial, la demora se vincularía a la entrega de datos técnicos de Mercedes, nuevo proveedor de la unidad de potencia. El medio español detalló: “el motivo de haber pospuesto el rodaje de mañana (domingo) podría haber sido el retraso del envío de unos datos de Mercedes referentes al motor, pero no es una certeza absoluta”.

Publicidad

Fuentes cercanas señalan que el ensayo privado podría reprogramarse para la próxima semana o en la ventana del 20 al 22 de enero. La meta es probar el coche antes del 26 de enero, fecha de inicio de los test colectivos en Barcelona. Esta transición es crítica, ya que el motor Mercedes ha generado un debate que provocará una reunión técnica a fines de enero.

Mientras Alpine espera, Audi ya marcó un hito al estrenar su R26 en Barcelona con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. En un comunicado oficial, la marca alemana explicó: “la jornada sirvió para verificar el funcionamiento integral del vehículo antes del inicio de la pretemporada, sin buscar tiempos de vuelta ni evaluar el ritmo de carrera. El enfoque principal estuvo en asegurarse de que todos los sistemas y componentes respondieran correctamente bajo condiciones reales de pista”.

Publicidad

Este primer test público, difundido parcialmente por el canal F1 a Todo Gas, reveló detalles de la nueva normativa técnica. Según el análisis de Motorsport, en el R26 “se aprecia un morro ligeramente elevado, así como un alerón delantero con efecto de lavado, ya que el reglamento de la FIA busca controlar la estela alrededor del alerón delantero”.

Los vehículos de 2026 serán 100 milímetros más estrechos, con una distancia entre ejes 200 milímetros menor y un peso mínimo de 770 kilogramos. Técnicamente, destacan la suspensión de varillas de empuje —evolución de lo visto en Red Bull o McLaren— y una unidad de potencia que equilibrará el motor de combustión con el eléctrico al 50%, sumado a sistemas de aerodinámica activa.