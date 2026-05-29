Salió de terapia intensiva hace una semana y le robaron $25 millones

Una comerciante de Pocito atraviesa días marcados por la angustia. Después de haber estado internada en terapia intensiva por un infarto que casi le cuesta la vida, sufrió un nuevo golpe cuando delincuentes ingresaron a su casa mientras trabajaba junto a su marido y se llevaron $25.000.000, además de otros objetos de valor.

El hecho ocurrió este jueves en una vivienda ubicada sobre calle Aberastain, al sur de calle 13, en la zona de La Rinconada. La mujer, de 26 años, había retomado recientemente su actividad laboral junto a su esposo en el negocio familiar, luego de recibir el alta médica hacía apenas una semana.

Según trascendió, la pareja había salido temprano junto a sus hijos y regresó pasadas las 14.30. Al volver encontraron la puerta de ingreso violentada y descubrieron que delincuentes habían entrado a la vivienda durante su ausencia.

Aunque en algunos sectores de la casa todo permanecía aparentemente intacto, el dormitorio estaba completamente revuelto. Los ladrones revisaron muebles y pertenencias hasta encontrar el dinero que la familia guardaba como ahorro. También se llevaron una computadora y un celular que contenían archivos personales y fotografías familiares.

La suma robada ascendía a $25.000.000 y estaba oculta dentro de un mueble. La familia sospecha que los delincuentes podrían haber estado vigilando sus movimientos, ya que durante la noche anterior habían escuchado ruidos extraños alrededor de la propiedad.

El caso volvió a poner en foco la preocupación de los vecinos de la zona por la inseguridad. En el sector aseguran que los robos y los asaltos callejeros se repiten cada vez con más frecuencia, especialmente durante la noche.