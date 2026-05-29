La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos a los 16 equipos clasificados a los octavos de final. Tras una última fecha cargada de tensión y marcada por la eliminación de Boca Juniors, quedaron conformados los bombos para el sorteo de la próxima instancia del torneo continental.

Entre las principales sorpresas aparece Independiente Rivadavia, que logró una histórica clasificación y avanzó como líder de su grupo. También siguen en carrera equipos candidatos como Flamengo, Palmeiras, Corinthians y Fluminense, además de varios clubes argentinos que continúan soñando con la gloria continental.

El sorteo de los octavos de final se realizará este viernes desde las 12 del mediodía en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay. La ceremonia podrá verse a través del canal oficial de YouTube de la Conmebol y también mediante Disney+ Premium en Argentina.

Los equipos quedaron divididos en dos bombos: en el Bombo 1 estarán los líderes de cada grupo, mientras que en el Bombo 2 aparecerán los segundos. Los primeros definirán las series como locales.

Bombo 1: Flamengo, Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, Liga de Quito, Corinthians, Universidad Católica, Coquimbo Unido y Cerro Porteño.

Bombo 2: Rosario Central, Mirassol, Platense, Estudiantes, Palmeiras, Deportes Tolima, Cruzeiro y Fluminense.

Los partidos de octavos de final se disputarán una vez finalizado el Mundial 2026. Los encuentros de ida se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas serán del 18 al 20 del mismo mes.

El calendario de las siguientes instancias ya también quedó establecido. Los cuartos de final se jugarán en septiembre, las semifinales en octubre y la gran final será el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Como en las últimas ediciones, el campeón se definirá en partido único.