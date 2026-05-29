La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo y perturbador elemento. La mamá de la adolescente de 14 años recibió un mensaje desde un número desconocido que ya es analizado por la Justicia en el marco de la causa que busca determinar qué ocurrió con la menor desaparecida en Córdoba.

“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, decía el texto que recibió Melisa Heredia, madre de Agostina, y que ahora forma parte del expediente que encabeza el fiscal Raúl Garzón. Según trascendió, además del mensaje también se incorporaron audios y llamadas telefónicas que podrían tener relación con el entorno del principal sospechoso detenido en la causa.

La adolescente fue vista por última vez el sábado 23 de mayo por la noche, cuando salió de su casa en barrio General Mosconi. De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, Agostina tomó un remís hacia barrio Cofico, donde habría sido recibida por Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento e imputado por privación ilegítima de la libertad.

La madre de la menor sostiene que el acusado manipuló a su hija y que mintió en sus primeras declaraciones. Según contó, Barrelier era conocido de la familia desde hacía años y tenía contacto con la adolescente a través de WhatsApp. “Mi hija confiaba en él”, aseguró la mujer en medio de la desesperada búsqueda.

En paralelo, la Justicia intenta determinar si los mensajes recibidos por Melisa fueron una broma cruel, una maniobra para desviar la investigación o si esconden información concreta sobre el paradero de Agostina. De acuerdo a lo informado por medios cordobeses, algunas de las llamadas tendrían voces que la madre reconoció como pertenecientes al círculo cercano del detenido.

Mientras tanto, continúan los allanamientos y el análisis de cámaras de seguridad. También se investigan versiones vinculadas a un auto rojo en el que, según declaró el sospechoso, Agostina habría subido después de verlo en barrio Cofico. Sin embargo, la familia duda de esa versión y reclama respuestas urgentes.

La desaparición de la adolescente mantiene en vilo a Córdoba y motivó marchas, pedidos de justicia y una intensa campaña de difusión encabezada por familiares y organizaciones de búsqueda de personas.