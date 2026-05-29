Un cohete de la empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos, explotó durante una prueba de encendido estático en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. El episodio ocurrió en la noche del jueves y las imágenes del estallido rápidamente se viralizaron en redes sociales por la magnitud de la explosión.

El vehículo involucrado fue un New Glenn, el cohete de carga pesada que Blue Origin desarrolla desde hace casi una década con el objetivo de competir directamente con SpaceX, la compañía de Elon Musk. La explosión se produjo durante un “hot fire test”, una maniobra previa a futuros lanzamientos orbitales en la que se ponen en marcha los motores mientras el cohete permanece sujeto a la plataforma

Desde la empresa confirmaron que el incidente se originó por una “anomalía” durante la prueba y aseguraron que no hubo personas heridas, ya que el personal había sido evacuado siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. Sin embargo, las primeras evaluaciones indican que la plataforma de lanzamiento sufrió daños importantes.

El accidente representa un nuevo revés para Blue Origin, que semanas atrás ya había enfrentado problemas técnicos en otro lanzamiento comercial del New Glenn, cuando un fallo en uno de sus motores dejó un satélite en una órbita incorrecta y derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

El New Glenn estaba destinado a futuras misiones de despliegue de satélites, incluyendo parte del proyecto de internet espacial impulsado por Amazon para competir con Starlink, la red satelital de SpaceX. Además, la NASA tenía previsto utilizar tecnología de Blue Origin en futuras misiones vinculadas al programa Artemis y a la instalación de una base lunar.

Tras conocerse el hecho, Elon Musk expresó públicamente su apoyo a la compañía rival a través de la red social X y sostuvo: “Lamento ver esto; espero que se recuperen rápidamente”. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses ya iniciaron una investigación para determinar qué provocó la explosión y evaluar el impacto que tendrá en el calendario espacial de la empresa de Bezos.