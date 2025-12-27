El Aeroparque Jorge Newbery registró este sábado importantes demoras y cancelaciones de vuelos debido a inconvenientes detectados en la pista, lo que obligó a interrumpir momentáneamente las operaciones aéreas. La situación afectó tanto a partidas como a arribos, generando complicaciones para cientos de pasajeros.

Según se informó, los problemas estuvieron vinculados a desperfectos en un sector del pavimento de la pista, lo que motivó tareas de mantenimiento preventivo por razones de seguridad operacional. Durante ese lapso, varios vuelos fueron cancelados y otros desviados a aeropuertos alternativos, principalmente Ezeiza.

Las aerolíneas se vieron obligadas a reprogramar servicios y recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal aérea. Aun tras la reanudación de las operaciones, se advirtió que las demoras podrían extenderse durante el resto de la jornada por el efecto acumulativo en la grilla de vuelos.

El inconveniente se produjo en un contexto de alta demanda por el receso y las vacaciones de verano, lo que incrementó el impacto de la interrupción y generó largas esperas y reclamos en el aeropuerto porteño.