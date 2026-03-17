La Comisión Investigadora del Congreso presentó avances en la investigación del caso $LIBRA y reveló la existencia de transferencias millonarias, contratos de confidencialidad y posibles operaciones con información privilegiada vinculadas al lanzamiento del token.

El diputado Maximiliano Ferraro, titular del cuerpo, expuso los principales hallazgos y afirmó que “el presidente tiene que dar explicaciones”, en referencia a Javier Milei.

Según detalló el legislador, la comisión identificó movimientos de dinero en criptomonedas que coinciden con fechas clave del lanzamiento y promoción del activo digital. También se detectaron contratos de confidencialidad y registros de comunicaciones entre personas vinculadas al proyecto.

Ferraro sostuvo que parte de la investigación permitió reconstruir la ruta del dinero, con transferencias que incluirían pagos millonarios y la participación de intermediarios. Además, señaló que un grupo reducido de personas habría accedido a información privilegiada antes de la suba y posterior caída del valor del token.

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El caso se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando el presidente recomendó la criptomoneda en redes sociales. Tras una suba inicial y un posterior desplome, el mensaje fue eliminado y el mandatario aseguró no tener vínculo con la iniciativa.

En paralelo, el titular de la comisión cuestionó el avance de la causa judicial y apuntó contra el accionar del fiscal Eduardo Taiano, al señalar demoras en la investigación.

Desde el Congreso anticiparon que continuarán impulsando medidas para profundizar el caso y que buscarán que los involucrados brinden explicaciones tanto en el ámbito legislativo como judicial.

La investigación se mantiene abierta y podría derivar en nuevas instancias parlamentarias en función de la evolución de la causa.