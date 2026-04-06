Agostina Páez, la abogada racista, reveló cómo fue su encuentro con la esposa de Darthés

La abogada Agostina Páez regresó a la Argentina y brindó precisiones sobre una situación imprevista que vivió durante su estadía en Brasil. En el marco de su participación en el programa Sería Increíble de la señal OLGA, la joven de 29 años describió el momento en que María del Carmen Leone, esposa de Juan Darthés, se le acercó en un establecimiento gastronómico.

Páez, quien se encuentra involucrada en un proceso judicial en Río de Janeiro tras ser acusada de realizar gestos e insultos de índole racista contra trabajadores de un local en Ipanema, explicó que el contacto se produjo de forma espontánea. Según sus palabras, el intercambio ocurrió en un espacio común del comercio.

“Yo estaba en un bar y cuando salgo del baño, había una mujer afuera que me dice que estaban orando por mí. Me dice eso y después aclara que era la mujer de Darthés. Me dice, 'hola Agustina, te he reconocido, quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos, Fuerza'. Después me aclara quien es. Yo a él no lo vi”, manifestó la letrada sobre el diálogo que mantuvo con Leone.

La situación trasciende mientras el actor cumple una condena de 6 años de prisión en régimen semiabierto por el abuso de Thelma Fardín. Bajo esta modalidad, Darthés puede salir de la unidad penitenciaria durante la jornada diurna para realizar actividades laborales o de formación, regresando a la institución por la noche.

En este contexto, han surgido versiones que vinculan al artista con una congregación evangélica en la que desempeñaría el rol de pastor. El testimonio de la abogada argentina sobre el ofrecimiento de oraciones por parte de Leone parece coincidir con el presente espiritual que rodearía a la familia en territorio brasileño.

Páez remarcó que el encuentro fue breve y que en ningún momento percibió la presencia del ex protagonista de Patito Feo en el lugar. “Me dice, 'hola Agustina, te he reconocido, quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos, Fuerza'. Después es que me aclara, soy la mujer de Juan Darthés, a él no lo vi”, reiteró la profesional para despejar dudas sobre el episodio.