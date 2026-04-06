No es Pieres: Zaira Nara está muy cerca de uno de sus ex y estalló la farándula

El presente sentimental de Zaira Nara dio un vuelco impensado luego de su reciente viaje de trabajo a Francia. Aunque las especulaciones apuntaban a una reconciliación con el polista Facundo Pieres, la información brindada por Santiago Sposato en Infama puso el foco sobre Robert Strom. El empresario y deportista europeo, con quien la modelo tuvo un romance de verano que terminó en enero tras una visita de él a Uruguay, volvió al radar de la conductora.

El reencuentro virtual se produjo luego de que ambos volvieran a seguirse en Instagram, un gesto que no pasó desapercibido ya que habían cortado todo lazo digital tras la ruptura. Según detalló el periodista en el programa de espectáculos, el vínculo volvió a tomar fuerza durante la estadía de la hermana de Wanda en el país donde reside Strom, lo que despertó versiones sobre un resurgido interés amoroso entre ambos.

En medio de este escenario, la figura de Facundo Pieres continúa presente. El polista terminó su relación con Chechu Bonelli y tendría deseos de recuperar el vínculo con la modelo. Al igual que sucedió con el empresario europeo, Pieres y Nara volvieron a seguirse mutuamente en las redes sociales en los últimos días.

Por otro lado, la situación con Jakob von Plessen, padre de sus hijos Malaika y Viggo, se mantiene estable y alejada de los conflictos amorosos. A tres años y medio de haber terminado su pareja, los dos conservan un trato de buena onda centrado exclusivamente en la crianza compartida. En relación a otros frentes abiertos, la conductora también se refirió a su distanciamiento de Paula Chaves al regresar al país y sentenció que "el tema no da para más" para dar por finalizada la controversia.