Una alternativa natural para combatir el sueño y mejorar la concentración gana popularidad entre los amantes del mate: la menta, un yuyo que se puede agregar fácilmente a la infusión diaria y que aporta múltiples beneficios para el cuerpo y la mente.

Según especialistas, esta hierba se destaca por su capacidad para estimular los sentidos, reducir la fatiga mental y aumentar el estado de alerta, lo que la convierte en una opción ideal para quienes necesitan mantenerse activos durante el día.

El efecto energizante de la menta se debe principalmente al mentol, un compuesto natural que actúa sobre el sistema nervioso central y ayuda a despejar la mente sin generar nerviosismo, a diferencia de otras bebidas estimulantes como el café.

Además de mejorar la concentración, la menta aporta otros beneficios: favorece la digestión, alivia dolores de cabeza, mejora la respiración y deja una sensación de frescura en la boca, lo que la vuelve una de las opciones más completas para sumar al mate.

Incorporarla es simple: se pueden usar hojas frescas o secas, mezclándolas directamente con la yerba o agregándolas al momento de cebar. También puede combinarse con otros yuyos como cedrón o poleo para potenciar sus efectos.

Así, el mate no solo se mantiene como una tradición arraigada, sino que también se transforma en una herramienta natural para mejorar el rendimiento diario, adaptándose a nuevas formas de consumo más saludables y funcionales.