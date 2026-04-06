García Moritán confesó qué famosa le gusta y despertó rumores de romance

Invitado al ciclo de Moria Casán, Roberto García Moritán enfrentó las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Virginia Gallardo. Ante la consulta sobre el supuesto romance, el empresario optó por una respuesta que mezcló la política con halagos personales. “Quiero que sea gobernadora de Corrientes”, afirmó inicialmente para sorpresa del panel, y luego añadió: “Ella ha demostrado, en muchas oportunidades, lo inteligente que es. Es simpática, conocida, empática y quiere a su provincia”.

García Moritán precisó que el contacto se originó por motivos laborales. “Empezamos conversando por venir a este estudio en el programa anterior, Mujeres Argentinas. Empezamos a conversar temas de actualidad. Me parece un gran perfil para Corrientes y bajo esa insistencia empezamos a conversar”, relató sobre el inicio del acercamiento. Sin embargo, no esquivó la faceta estética de la bailarina, aunque marcó cierta distancia temporal: “Es monísima, por supuesto, pero yo todavía no tengo el foco ahí”.

Durante la charla, profundizó en su modo de seducción y sus preferencias actuales. “Yo no encaro, jamás doy el primer paso. Con Pampita sí fui a fondo, pero venía de 11 años de soltero y tenía ganas de formar una pareja”, recordó el invitado. Sobre sus gustos, detalló: “Me fijo en el conjunto, me gusta la mirada y hay temas de energía a los que les presto atención. Me gustan bien argentinas, bien latinas”.

La exposición pública fue otro de los puntos que trató, sugiriendo que prefiere la discreción en los inicios de un vínculo. “El problema es lo público, si te mostrás de entrada permitís a un montón de personas opinar sobre la relación antes de saber si querés o no estar con la persona”, reflexionó, para luego lanzar una frase llamativa: “Tiene su encanto cuando una relación es clandestina”. Al respecto, rememoró su historia con Priscila: “Con Priscila estuvimos dos o tres meses antes de que se haga público, y cuando pasó decidimos hacernos cargo”.

Sobre cómo imagina un encuentro ideal, el empresario describió una escena doméstica. “Algo con interacción, invitarla a mi casa, cocinar juntos, abrir una botella de vino e ir conociéndonos”, confesó. El momento de mayor suspenso llegó con un mensaje de la propia involucrada, leído por el periodista Gustavo Méndez: “Si supieran cuánto tengo para decir con respecto a Roberto García Moritán. Les mando un beso, sobre todo a Roberto”.