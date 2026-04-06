El periodista Eduardo Feinmann apuntó con dureza contra el canal de streaming Olga por la entrevista que le realizarán a Agostina Páez y calificó la situación como una “vergüenza”, en medio de la polémica que rodea a la joven.

La crítica surge en un contexto de fuerte exposición mediática del caso, luego de que Páez protagonizara un tenso cruce televisivo con el propio Feinmann, en el que se discutieron acusaciones de racismo vinculadas a un episodio ocurrido en Brasil.

Desde su programa, el periodista cuestionó la decisión de darle espacio en una plataforma de entretenimiento a una figura envuelta en una causa judicial sensible, y planteó que ese tipo de contenidos contribuyen a banalizar situaciones graves.

El anuncio de la entrevista generó repercusiones inmediatas en redes sociales, donde se dividieron las opiniones entre quienes consideran válido escuchar todas las voces y quienes creen que se trata de una exposición innecesaria.

El caso de Páez tomó notoriedad pública tras su detención en Brasil por un presunto episodio de discriminación, lo que derivó en un intenso debate mediático y político en la Argentina.

En ese marco, las declaraciones de Feinmann volvieron a encender la discusión sobre los límites del contenido en plataformas digitales y el rol de los medios frente a casos judiciales en curso, en un escenario donde la exposición mediática crece al ritmo de las redes.