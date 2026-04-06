El presidente Javier Milei volvió a poner en el centro de la escena su postura ideológica y filosófica sobre los temas más sensibles de la agenda pública internacional. En una entrevista concedida al medio español El Debate, el mandatario argentino expresó su firme rechazo a la eutanasia y ratificó su repudio a la interrupción voluntaria del embarazo.

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron en un contexto de fuerte debate en el país ibérico, tras el impacto que generó el caso de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años que accedió a la muerte asistida luego de una prolongada batalla judicial.

Un posicionamiento filosófico

Al ser consultado sobre la autonomía personal y el rol del Estado en situaciones extremas de salud, Milei fue tajante: “La vida es un regalo que debemos honrar”, sentenció. El Presidente desarrolló una argumentación basada en su visión de la biología y la ética, señalando que la existencia humana debe protegerse en todas sus etapas.

“Mi posición respecto al aborto es opuesta, porque yo considero que la vida se inicia desde la concepción”, sostuvo el líder de La Libertad Avanza ante la prensa española.

"Cualquier interrupción es un asesinato"

Para Milei, no existen grises en la línea de tiempo del ser humano. Según explicó, la vida es un proceso continuo que solo posee dos momentos discretos: la concepción y la muerte natural. “Cualquier interrupción en el medio es un asesinato”, definió de forma contundente.

Cabe recordar que, desde antes de llegar a la Casa Rosada, el mandatario se manifestó reiteradamente en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Aborto vigente en Argentina desde finales de 2020. Si bien su gestión ha evaluado en distintas oportunidades impulsar la derogación de la norma, hasta el momento no ha avanzado con éxito en el Congreso de la Nación.

Con estas declaraciones, Milei reafirma su perfil conservador en términos sociales ante la mirada internacional, marcando una clara diferencia con las legislaciones progresistas que ganan terreno en Europa y otros puntos del continente.