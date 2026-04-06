Una planta conocida como pandan comenzó a ganar notoriedad en el mundo del bienestar por su característico aroma similar a la vainilla y su posible efecto para aliviar el estrés y favorecer el descanso.

El pandan, cuyo nombre científico es Pandanus amaryllifolius, es originario del sudeste asiático y se utiliza desde hace años en la cocina para perfumar arroces, postres e infusiones, gracias a su fragancia dulce con notas herbales.

En los últimos tiempos, su uso se expandió más allá de lo gastronómico y empezó a asociarse con propiedades vinculadas al bienestar, como la relajación, la mejora del sueño y el alivio del estrés, especialmente en preparaciones caseras como tés o extractos.

Sin embargo, especialistas advierten que muchos de estos beneficios aún no cuentan con evidencia científica concluyente. Si bien algunos estudios detectaron compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, se trata principalmente de investigaciones preliminares.

En la medicina tradicional asiática, el pandan se utiliza desde hace tiempo como calmante natural, lo que explica su creciente popularidad en redes sociales y en el ámbito del wellness.

Aun así, los expertos recomiendan no considerarlo un tratamiento médico, sino más bien una alternativa complementaria que puede aportar aroma, sabor y una sensación de bienestar dentro de hábitos más saludables.