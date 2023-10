Agustín Canapino y su mensaje tras confirmar que continúa en IndyCar

Agustín Canapino, desde su retorno a Argentina, ha experimentado la impactante transformación que generó su primera temporada en la IndyCar. Todo esto debido a las distinciones institucionales, el cariño de la gente y el reconocimiento del público al que incluso no le gusta el automovilismo, pero siente orgullo que un argentino sea protagonista en la élite de un deporte en la categoría de los Estados Unidos. Tras confirmarse la continuidad del piloto para 2024 en el equipo Juncos Hollinger Racing, habló con Infobae sobre lo que dejó un año inolvidable.

“Haber entrado en el Leader Circle y ser el único Rookie que lo logró fue muy importante. El equipo de Juncos lo logró y fue todo fantástico. Esto me llena de motivación porque, si esta fue la base, el inicio, insistiendo mucho en que hay que mantener los pies sobre la tierra, porque estamos compitiendo contra equipos y estructuras monstruosas, pero sin dudas que se puede seguir mejorando. Si así anduvimos el primer año del equipo con dos autos, mi primer año en monopostos y encima en IndyCar... Sin dudas que nos motiva a tener una evolución, sin pretender ninguna cosa loca, pero tener un año mejor del que tuvimos”, comenzó explicando Canapino.

En cuanto a lo que se espera para el 2024, Agustín mencionó: “Si pasó este año, por qué no puede llegar a pasar el año que viene. Son carreras de autos. En esas carreras tuve un auto muy bueno que me permitió llegar a ahí. Parece muy loco porque es un equipo muy chico y peleamos contra otros muy grandes. Pero eso es lo que te permite la IndyCar. En la Fórmula 1 eso es imposible en cualquier equipo chico. Lo que te permite el reglamente de la IndyCar con la homologación aerodinámica es que podamos dar pelea en algún momento”.

Las palabras de Agustín Canapino por el apoyo

El piloto argentino fue consultado por el sentimiento que genera el aliento de los hinchas de Ford hacia él, a lo que Canapino afirmó: “Estoy viviendo una locura desde que llegué. Veo que las Indy500 y la última carrera las vivieron con mucha pasión. Me llena de felicidad. No puedo explicar las cosas que vivo en el día a día y me llena de motivación porque después del año que tuvimos se puede pensar en mejorar. Imaginate el día que ganemos una carrera si ese día llega, no me quiero imaginar lo que puede pasar, o quizá en unos años poder estar peleando un campeonato. Yo corro para eso, no para participar”.

“Me ha pasado que los que más valoran lo que hice son los pilotos, porque son los únicos que entienden lo que hice. Los demás no tienen idea ni cerca de la locura que hice, del esfuerzo que esto significa. Los pilotos saben de qué se trata. Más los pilotos que ahora ya no corren en la IndyCar de forma permanente como Tony Kanaan, que ahora corre en el Stock Car, que es más rápido que los autos de Argentina o parecido. Yo manejé toda mi vida eso y me fui a correr a la IndyCar y a los óvalos”, sentenció Agustín Canapino.