La tarde del sábado 9 de agosto de 2025 en el Dique de Ullum se vio interrumpida por un accidente en una zona cercana al Cerro Tres Marías que tuvo como protagonista a Pablo Ariel Lara, de 51 años, domiciliado en el barrio Camilo Rojo. El hombre practicaba parapente cuando, cerca de las 17, perdió el control del equipo y se estrelló contra una ladera del cerro, a la altura de la ex Cerámica San Juan, a metros de la Ruta 60, en Rivadavia.

Lara se encuentra internado y luchando por su vida. Horas después del hecho, su hijo Juan Pablo publicó un mensaje en redes sociales que reflejó la preocupación y el apoyo familiar: “Te amo pa, vos podés, vas a salir de esta. Recuperate pronto, tenés que conocer a tu nieto que viene en camino, próximo acumulador de cachivaches como nosotros. Te estoy esperando, viejo”.

De acuerdo con las primeras informaciones, el paracaídas se cerró repentinamente, provocando que el piloto impactara contra la pendiente y golpeara contra un guardarraíl. Testigos indicaron que comenzó a vomitar sangre tras el golpe, aunque permanecía consciente al momento de recibir asistencia.

En el lugar intervinieron profesionales de Emergencias Médicas y efectivos de la Comisaría 30°, quienes brindaron las primeras atenciones y evaluaron su traslado a un centro de salud, que fue bajo código rojo. Lara sufrió una herida en la cabeza con abundante sangrado, y su estado era considerado delicado. Las autoridades investigan si el accidente se debió a las condiciones del viento o a una falla técnica en el equipo.