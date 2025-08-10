Un joven fue encontrado muerto en el Barrio La Estación de Rawson. El hallagzo se dio a primera hora del domingo 10 de agosto de 2025. Aunque las autoridades no han revelado detalles específicos, las primeras informaciones de la investigación indicaron que el cuerpo presentaba heridas de arma blanca y golpes por todos lados. No se descarta ninguna hipótesis.

La escena dejó a los investigadores sorprendidos a tal punto que primero se barajó la teoría de un asesinato. Pero ahora se cree que se trató de un suicidio. No se descarta ninguna hipótesis.

El hallazgo fue realizado por las autoridades locales, quienes inicialmente fueron acompañadas por personal de la Comisaría 6º. Sin embargo, la División Criminalística y otras brigadas de la Policía Provincial se hicieron presentes para realizar las tareas correspondientes. A medida que avanzan las investigaciones, se esperan nuevas revelaciones sobre las circunstancias que rodean la tragedia.

El caso recayó en manos de la UFI Delitos Especiales, que está siendo supervisada por el fiscal Francisco Nicolía. Los ayudantes fiscales Gemma Cabrera y Maximiliano Gerarduzzi también forman parte de la investigación, mientras que los efectivos policiales siguen trabajando en el lugar en busca de pistas que permitan esclarecer los hechos.