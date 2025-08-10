Un conductor ebrio y sin carnet provocó un siniestro vial de gran magnitud en la madrugada del domingo 10 de agosto de 2025 en pleno centro de la Capital. El hecho ocurrió pasadas las 4.30 horas en avenida Ignacio de la Roza, a escasos metros de calle Alem, cuando un automóvil Chevrolet Corsa perdió el control, cruzó de carril y embistió a cuatro vehículos que se encontraban estacionados en la vereda norte.

Según publicó Diario 13 San Juan, el conductor fue identificado como Fernando Suesa., de 37 años, quien manejaba en evidente estado de ebriedad. No contaba con licencia de conducir ni seguro vigente al momento del hecho. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo impactó primero contra un Toyota Corolla, luego contra un Renault Kwid y una Ford EcoSport, la que se desplazó por la fuerza del choque e impactó a un cuarto vehículo, un Ford Ka.

El siniestro vial causó un fuerte estruendo que despertó a varios vecinos de la zona. Al salir a la calle, observaron una escena de destrucción, con autos seriamente dañados, dos de ellos incluso sobre la vereda. El conductor ebrio y sin carnet iba acompañado por su pareja, quien según testigos resultó con una lesión en la boca y se retiró del lugar antes de que pudiera ser entrevistada por la Policía.

El conductor del Corsa, que no presentaba heridas visibles, habría regresado de un boliche céntrico poco antes del choque. Las autoridades trabajan para determinar las responsabilidades y los pasos a seguir, mientras los propietarios de los vehículos afectados evalúan los daños. El hecho reavivó la preocupación por los siniestros viales protagonizados por conductores en estado de ebriedad y sin documentación reglamentaria.