Ahorcó a su pareja porque estaba celoso y terminó detenido

Una mañana de sábado que debía ser tranquila en el barrio Feliberto Jofré 2 se transformó en una pesadilla. Cerca de las 9.20, una discusión de pareja escaló hasta la agresión física en una vivienda de San Martín. En el lugar no solo estaban los protagonistas, sino también la hermana de la joven agredida y su novio, quienes presenciaron el violento momento que se originó por un planteo de celos.

Según los datos que surgieron de la investigación judicial, el atacante, identificado como Alberto Olguín, llevó a su pareja hacia un pasillo exterior para hablar. Allí los insultos se volvieron físicos cuando el hombre la tomó con fuerza del cuello.

A pesar de que la víctima intentó defenderse y logró empujarlo, Olguín persistió en su actitud violenta. Fue necesaria la intervención de la hermana de la mujer para intentar separar a los implicados en un forcejeo que terminó con la víctima cayendo al suelo tras un empujón.

Luego de la agresión, el hombre abandonó la casa rápidamente mientras su pareja lo seguía y llamaba al 911 para pedir ayuda. El joven dio la vuelta a la manzana, subió a una motocicleta Appia 150 cc de color negro y escapó del lugar antes de que llegaran los efectivos. Sin embargo, el relato de la mujer fue clave para que los uniformados iniciaran una búsqueda inmediata por la zona.

La policía finalmente localizó al sospechoso en una vivienda ubicada entre callejón Medina y calle Nacional. El dueño de esa casa "manifestó que Olguín era amigo suyo" y autorizó el ingreso de los oficiales tras confirmar que el joven se encontraba allí. Tras ser arrestado, quedó a disposición del Sistema Especial de Flagrancia bajo la carátula de "lesiones leves agravadas por el vínculo".

La causa quedó en manos del fiscal Fernando Bonomo y el ayudante Andrés Cerutti. Mientras tanto, la joven fue trasladada a la unidad CAVIG para ser evaluada por un médico legista, quien constató que las lesiones sufridas eran de carácter leve. El caso se encuadra legalmente en los artículos 89, 92 y 80 inciso uno del Código Penal.