Netflix prepara Son como niños 3 con el regreso de Adam Sandler

La noticia que los fanáticos de la comedia estaban esperando finalmente es una realidad. Netflix anunció oficialmente que Grown Ups 3, conocida en nuestra región como Son como niños 3, ya se encuentra en etapa de desarrollo.

Este proyecto marca el retorno de Adam Sandler al rol protagónico en una de sus franquicias más queridas por el público. Aunque la plataforma de streaming todavía no confirmó al reparto completo, los rumores indican con fuerza que al menos los cinco actores principales que dieron vida a este grupo de amigos regresarán a la pantalla.

La dirección de esta nueva entrega quedará en manos de Kyle Newacheck, un cineasta que ya trabajó junto al actor en títulos como Murder Mystery y la próxima Happy Gilmore 2. Para el guion, Sandler se asoció nuevamente con Tim Herlihy para escribir la historia. Esta película representa el capítulo más reciente de una exitosa colaboración entre el humorista y la plataforma que ya lleva 10 años de vigencia.

La historia de esta saga en los cines fue una verdadera mina de oro. La primera película, estrenada en 2010, logró recaudar 271 millones de dólares a nivel global. Su secuela de 2013 no se quedó atrás en el interés del público al cosechar 247 millones de dólares en todo el mundo. Además de Sandler, la producción original contó con estrellas como Salma Hayek y Maya Rudolph, quienes formaron parte de esta celebración familiar que resonó en millones de espectadores.

Detrás de escena, el equipo de producción está integrado por Jackie Sandler, Jack Giarraputo y el propio Herlihy. Por su parte, Kevin Grady y Judit Maull asumirán los roles de productores ejecutivos. Con esta confirmación, Netflix sigue apostando al humor que ha caracterizado la carrera de Sandler, quien ya entregó éxitos como Leo y Hubie Halloween al catálogo del servicio.