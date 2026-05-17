Pampita recuperó una cartera que le robaron y compró hace 20 años

Pampita Ardohain atraviesa una etapa de profundas transformaciones personales y profesionales. En medio de su reciente separación de Martín Pepa y una agenda cargada de viajes, la modelo se tomó un momento para participar en un desafío para el canal de Youtube de Jincha. Durante el encuentro, aceptó mostrar qué guarda en su bolso, pero lo que más llamó la atención fue la historia del accesorio en sí. Se trata de una pieza que la acompaña desde hace más de 20 años y que logró recuperar tras un hecho delictivo.

Al referirse a su contenido habitual, la conductora explicó que "esta no tiene tantas cosas porque solo venía acá. Pero en general, en mis carteras tengo de todo. Incluso, cosas de los chicos como juguetes o stickers". Mientras sacaba anteojos, un perfume, una batería, una lapicera y el soporte para su celular, Pampita detalló que el bolso "volvió a mí" después de haber sido robado durante un asalto a su casa en septiembre de 2025.

Gracias a la detención de los delincuentes, pudo recobrar algunas pertenencias que no habían sido vendidas. Sobre el modelo, comentó que "es revieja", aunque celebró su vigencia actual porque "ahora la reeditaron y está de moda otra vez. Yo la tengo porque es un clásico".

Más allá de lo material, la modelo aprovechó una entrevista en Infobae a las nueve para reflexionar sobre su presente emocional tras el fin de su relación con el polista. Al ser consultada sobre cómo se siente, fue contundente al decir que "yo re bien estoy". Admitió que "pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron".

Con su habitual franqueza, comparó su realidad con la ficción al señalar que "mi vida va cambiando minuto a minuto. Es como una telenovela mexicana esto. Pero en este minuto estoy muy bien, muy contenta". También agradeció el interés del público, entendiendo que "la gente tiene cariño por mí, me quieren ver bien, me quieren ver contenta. Entonces, yo siempre entiendo la curiosidad".

En cuanto a su exposición, Pampita reconoció que busca proteger su salud mental. "No soy fanática de ver qué están diciendo. Porque pueden decir cosas hirientes. Entonces trato de evitarlo", aseguró. En esta etapa de su vida, intenta dar prioridad a lo importante, aunque reconoce el peso de la fama. "Ahora estoy en otros momentos de la vida donde también no todo es tan importante. Hay momentos que todo es más importante y hay momentos que no es todo tan importante. Pero no significa que no me vuelva a pasar. Somos humanos todos y sentimos todo lo que nos pasa. Y estar expuestos mediáticamente lo hace aún más intenso, porque hay un ruido externo aparte de lo que uno está viviendo", reflexionó.

A pesar de la presión, mantiene un vínculo de respeto con los trabajadores de prensa. "Soy respetuosa de los que están del otro lado y, hasta en situaciones límites, paro igual a dar la entrevista. Sin ganas muchas veces, porque no estoy bien anímicamente, pero porque sé que están ahí hace horas esperando, muertos de frío y son colegas y los veo todos los días", relató.

Finalmente, bromeó sobre su actividad en redes sociales y el contenido que recibe, mencionando que junto a sus amigas busca alterar los resultados enviándose diversos materiales. "Mi algoritmo últimamente es mucho autoayuda. Te quedás viendo algo, entonces dice 'ah, le interesa', y te empieza a bombardear con ese material. Mi algoritmo últimamente es un embole", concluyó entre risas.